Юрий Антонов - Дорога к морю: аккорды

C E 7 F G C Мне, оставив осень, ты улетела в лето. E 7 F G C Отчего-то очень мир изменился мой. F G E 7 F Без тебя мне трудно, грустно и безлюдно, C G F G C Я сажусь в машину, еду к морю за тобой. F G E 7 F Без тебя мне трудно, грустно и безлюдно, C G F G C Я сажусь в машину, еду к морю за тобой. Я люблю дорогу, скорость и шум мотора, Все, что хоть немного в жизни сближает нас, Мне для счастья надо быть с тобою рядом, Чтобы видеть мог я блеск твоих зеленых глаз, Мне для счастья надо быть с тобою рядом, Чтобы видеть мог я блеск твоих зеленых глаз. Я приеду к морю, где зеленеет лето, Осени тяжесть смою в теплой морской волне, А когда над нами день погасит пламя, Две звезды зеленых обо всем расскажут мне, А когда над нами день погасит пламя, Две звезды зеленых обо всем расскажут мне.

