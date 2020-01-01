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Дорога к морю

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Юрий Антонов - Дорога к морю: аккорды

C            E7      F     G      C
Мне, оставив осень, ты улетела в лето.
          E7     F       G     C
Отчего-то очень мир изменился мой.
F              G       E7          F
Без тебя мне трудно, грустно и безлюдно,
C             G           F    G    C
Я сажусь в машину, еду к морю за тобой.
F              G       E7          F
Без тебя мне трудно, грустно и безлюдно,
C             G           F    G    C
Я сажусь в машину, еду к морю за тобой.

Я люблю дорогу, скорость и шум мотора,
Все, что хоть немного в жизни сближает нас,
Мне для счастья надо быть с тобою рядом,
Чтобы видеть мог я блеск твоих зеленых глаз,
Мне для счастья надо быть с тобою рядом,
Чтобы видеть мог я блеск твоих зеленых глаз.

Я приеду к морю, где зеленеет лето,
Осени тяжесть смою в теплой морской волне,
А когда над нами день погасит пламя,
Две звезды зеленых обо всем расскажут мне,
А когда над нами день погасит пламя,
Две звезды зеленых обо всем расскажут мне.

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